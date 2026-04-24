Нічна повітряна атака , 194 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, падіння уламків у Києві та в Дніпрі, репортаж з нової дискусійної панелі “Грошовий обіг. Власна валюта”.

Близько опівночі 24 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Дві людини загинули.

Поранені, за різними даними, 14-15, повідомили в ДСНС і очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Зафіксовані влучання у декілька житлових будинків: два двоповерхових та триповерховий. Загиблі - мешканці двоповерхового будинку, подружжя 75 років, повідомив Лисак.

Також відомо про пошкодження торговельного судна. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що постраждав корабель під прапором Сен-Кіттіс. На борту виникла пожежа. Постраждалих серед екіпажу немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Білицького, Мирного й Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Староукраїнка, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське, Зелене.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 910 окупантів, по 4 танки та бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, РСЗВ та 2 системи ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять близько 1 323 460 осіб.

Командування 14 окремої механізованої бригади усунули через приховування ним реального стану справ, втрату деяких позицій та низку прорахунків у забезпеченні військових, які несуть оборону під Куп'янськом. Зокрема, є проблеми з постачанням продовольства на одну з позицій, повідомили в Генштабі.

Цей допис з’явився після розголосу в соцмережах та медіа заяв родин захисників про нестачу продовольства і медичної допомоги на окремих позиціях. Оборонцям через брак питної води доводилося топити сніг узимку і збирати дощову воду.

У Генштабі зазначили, що через систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ суттєво ускладнено. Логістика наших військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА.

“Командиром 14 омбр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов. За результатами виявлених порушень після прийняття посад новопризначеними командирами бригади та корпусу відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ”, – йдеться у повідомленні.

За останніми повідомленнями, захисникам 14-ї бригади передали продукти, їм подзвонив новий комбриг.

Бійці отримали продовольство і чекатимуть на вихід.

У ніч на 24 квітня Росія атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 107 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Била дронами з Криму і російських напрямків Шаталово, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах. Близько 70 дронів – "шахеди".

“Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – повідомили військові.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона знешкодила 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Вранці 24 квітня армія Росії спрямувала на Київ дрони. У місті працювала протиповітряна оборона.

За уточненими даними, уламки впали в трьох місцях Солом'янського району і в одному місці – в Оболонському.

Україна - одна з-поміж 60 країн світу, які мають повний цикл власного виробництва грошей. Завдяки існуванню Банкнотно-монетного двору Національного банку Україна вже 32 роки самостійно друкує гроші. До цього - перше покоління гривні друкувалося в Канаді й відповідно звідти завозилося.

Подробицями щодо виробництва гривні поділилися голова Національного банку України Андрій Пишний та директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай.

Репортаж з нашої дискусійної панелі "Грошовий обіг. Власна валюта", присвяченої українським грошам – тут.

