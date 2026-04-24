Уже відкрили продаж на жіночі купе для поїздів з відправленням з 1 травня.

Укрзалізниця додала жіночі вагони у 3 поїздах: із Харкова та Львова до Одеси, а також зі Львова до Києва.

Про це повідомили у телеграм-каналі перевізника.

«Зважаючи на високу популярність жіночих вагонів, їхню стабільну заповнюваність понад 92% та NPS близько 87%, УЗ планомірно збільшує кількість таких вагонів», – зазначили там.

Вже відкрито продаж на жіночі купе для таких поїздів з відправленням з 1 травня:

№7 Харків – Одеса

№12 Львів – Одеса

№92 Львів – Київ

Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці.

Повний перелік напрямків з 1 травня:

№1/2 Харків – Ворохта

№3/4 Запоріжжя – Ужгород

№5/6 Запоріжжя – Ясіня

№15/16 Харків – Ужгород

№22/21 Львів – Харків

№26/25 Одеса – Ясіня

№29/30 Київ – Ужгород

№38/37 Київ –Запоріжжя

№41/42 Дніпро – Трускавець

№43/44 Черкаси – Івано-Франківськ

→ №75/76 Київ – Кривий Ріг

→ №81/82 Київ – Ужгород

→ №95/96 Київ – Рахів

→ №98/97 Ковель – Київ

→ №7 Харків – Одеса

→ №12 Львів – Одеса

→ №92 Львів – Київ

В Укрзалізниці нагадали, що жіночі вагони – це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю.