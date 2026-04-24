Укрзалізниця додала жіночі вагони у 3 поїздах: із Харкова та Львова до Одеси, а також зі Львова до Києва.
Про це повідомили у телеграм-каналі перевізника.
«Зважаючи на високу популярність жіночих вагонів, їхню стабільну заповнюваність понад 92% та NPS близько 87%, УЗ планомірно збільшує кількість таких вагонів», – зазначили там.
Вже відкрито продаж на жіночі купе для таких поїздів з відправленням з 1 травня:
- №7 Харків – Одеса
- №12 Львів – Одеса
- №92 Львів – Київ
Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці.
Повний перелік напрямків з 1 травня:
- №1/2 Харків – Ворохта
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород
- №5/6 Запоріжжя – Ясіня
- №15/16 Харків – Ужгород
- №22/21 Львів – Харків
- №26/25 Одеса – Ясіня
- №29/30 Київ – Ужгород
- №38/37 Київ –Запоріжжя
- №41/42 Дніпро – Трускавець
- №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ
- → №75/76 Київ – Кривий Ріг
- → №81/82 Київ – Ужгород
- → №95/96 Київ – Рахів
- → №98/97 Ковель – Київ
- → №7 Харків – Одеса
- → №12 Львів – Одеса
- → №92 Львів – Київ
В Укрзалізниці нагадали, що жіночі вагони – це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю.