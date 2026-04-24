ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця додала жіночі вагони у 3 поїздах

Уже відкрили продаж на жіночі купе для поїздів з відправленням з 1 травня.

Фото: УЗ

Укрзалізниця додала жіночі вагони у 3 поїздах: із Харкова та Львова до Одеси, а також зі Львова до Києва. 

Про це повідомили у телеграм-каналі перевізника

«Зважаючи на високу популярність жіночих вагонів, їхню стабільну заповнюваність понад 92% та NPS близько 87%, УЗ планомірно збільшує кількість таких вагонів», – зазначили там.

Вже відкрито продаж на жіночі купе для таких поїздів з відправленням з 1 травня:

  • №7 Харків – Одеса
  • №12 Львів – Одеса
  • №92 Львів – Київ

Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці. 

Повний перелік напрямків з 1 травня:

  • №1/2 Харків – Ворохта
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород
  • №5/6 Запоріжжя – Ясіня
  • №15/16 Харків – Ужгород
  • №22/21 Львів – Харків
  • №26/25 Одеса – Ясіня
  • №29/30 Київ – Ужгород
  • №38/37 Київ –Запоріжжя
  • №41/42 Дніпро – Трускавець
  • №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ
  • → №75/76 Київ – Кривий Ріг
  • → №81/82 Київ – Ужгород
  • → №95/96 Київ – Рахів
  • → №98/97 Ковель – Київ
  • → №7 Харків – Одеса
  • → №12 Львів – Одеса
  • → №92 Львів – Київ

В Укрзалізниці нагадали, що жіночі вагони – це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies