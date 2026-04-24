Організатора схеми з виготовлення підроблених документів екстрадували до України, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, уродженець Дніпропетровщини створив групу з дев’яти осіб, яка виготовляла й продавала фальшиві документи — від українських посвідчень до паспортів країн ЄС. Його затримали в Німеччині у квітні 2025 року, після чого розпочали процедуру екстрадиції.

Підробки робили у квартирах, переобладнаних під майстерні, використовуючи комп’ютери, принтери для пластикових карток і голографічні плівки. Виготовляли документи України, а також Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії й Молдови.

Клієнтам пропонували паспорти, водійські посвідчення, посвідки на проживання, візи, документи на транспорт, печатки й штампи. Щодня виготовляли 20–50 документів вартістю від 300 до 1500 доларів. Замовлення приймали онлайн, готові документи надсилали поштою в Україні та за кордон.

У травні 2024 року затримали дев’ятьох учасників групи. Їхні справи вже передали до суду.

23 квітня 2026 року суд обрав організатору запобіжний захід — тримання під вартою.