Антикорсуд обрав запобіжний захід депутату з Луцька у справі про хабарництво

Він разом з іншими особами підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку.

Фото: fainemisto.tv

Сьогодні слідчий суддя ВАКС призначив колишньому голові однієї з депутатських фракцій у Луцькій міській раді заставу у розмірі 4 млн грн у справі про хабарництво. 

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Він разом з іншими особами підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у Луцьку багатоквартирного житлового будинку.

Підозрюваний має:

  • прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;
  • не відлучатися з Луцького району Волинської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а також визначеним колом осіб, зокрема депутатами та посадовцями Луцької міськради та Волинської облради, щодо обставин, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім того, він повинен здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну. Також підозрюваний носитиме електронний засіб контролю.

Що було раніше

Досудове розслідування встановило, що один з підозрюваних діяв у змові з головою однієї з депутатських фракцій Волинської облради та головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді. Разом вони висловили прохання користувачу земельної ділянки (колишньому нардепу) надати 30 тис. дол. США.

Натомість вони мали ухвалити рішення, які дадуть законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Луцьку.

Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 15 тис. дол

Крім того встановлено, що згадані особи одержали ще 3 тис. дол. США неправомірної вигоди від колишнього нардепа за позитивне голосування депутатами їхніх фракцій щодо іншого земельного питання. Це дозволило розробити та затвердити детальний план території.

