На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу є постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 23 квітня до ранку 24 квітня 2026 року, російські війська здійснили близько 50 обстрілів по 24 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:
- У Тростянецькій громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 56-річна жінка.
- У медичних закладах отримали допомогу ще 2 дітей, які постраждали внаслідок ударів БпЛА в Сумській громаді вночі 21 квітня: дівчата 12 та 14 років.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Миропільська
- Юнаківська
- Ворожбянська
- Краснопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шосткинська
- Зноб-Новгородська
- Хутір-Михайлівська
- Новослобідська
- Боромлянська
- Тростянецька
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення, господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Глухівській громаді пошкоджено житловий будинок, нежитлове приміщення, транспортні засоби;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні домоволодіння, пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Боромлянській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено приватний будинок, будівлю магазину, легковий автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 91 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 47 хвилин.