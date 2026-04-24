Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу є постраждалі серед мирних жителів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу є постраждалі серед мирних жителів
Протягом доби, з ранку 23 квітня до ранку 24 квітня 2026 року, російські війська здійснили близько 50 обстрілів по 24 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

  • У Тростянецькій громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 56-річна жінка.
  • У медичних закладах отримали допомогу ще 2 дітей, які постраждали внаслідок ударів БпЛА в Сумській громаді вночі 21 квітня: дівчата 12 та 14 років.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Ворожбянська
  • Краснопільська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шосткинська
  • Зноб-Новгородська
  • Хутір-Михайлівська
  • Новослобідська
  • Боромлянська
  • Тростянецька
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення, господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Глухівській громаді пошкоджено житловий будинок, нежитлове приміщення, транспортні засоби;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні домоволодіння, пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Боромлянській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Тростянецькій громаді пошкоджено приватний будинок, будівлю магазину, легковий автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 91 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 47 хвилин.

Читайте також
