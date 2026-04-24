На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу є постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 23 квітня до ранку 24 квітня 2026 року, російські війська здійснили близько 50 обстрілів по 24 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

У Тростянецькій громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 56-річна жінка.

У медичних закладах отримали допомогу ще 2 дітей, які постраждали внаслідок ударів БпЛА в Сумській громаді вночі 21 квітня: дівчата 12 та 14 років.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Миропільська

Юнаківська

Ворожбянська

Краснопільська

Глухівська

Есманьська

Шосткинська

Зноб-Новгородська

Хутір-Михайлівська

Новослобідська

Боромлянська

Тростянецька

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення, господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Глухівській громаді пошкоджено житловий будинок, нежитлове приміщення, транспортні засоби;

в Есманьській громаді зруйновано приватні домоволодіння, пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Боромлянській громаді пошкоджено приватний будинок;

у Тростянецькій громаді пошкоджено приватний будинок, будівлю магазину, легковий автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 91 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 47 хвилин.