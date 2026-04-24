Двоє людей поранені учора в Харківській області

Учора російська армія атакувала три населених пункти Харківської області. Поранені двоє людей – жінка 68 років у Козачій Лопані та 43-річний чоловік у Харкові, який підірвався на вибуховому пристрої.

Про це в Telegram розповів начальник ОВА Олег Синєгубов. Він сказав, що загалом за добу Росія використала проти області 2 КАБ, 2 дрони типу “Герань-2”, один FPV та 10 дронів невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Цупівка, сел. Козача Лопань);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Новий Бурлук).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 243 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 30 108 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення.

“На Південно-Слобожанському напрямку напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у напрямках населених пунктів Зелене, Лиман, Бочкове та в районі населеного пункту Синельникове”, – повідомив Синєгубов.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Радьківка, Подоли, Курилівка, Новоосинове та Глушківка.