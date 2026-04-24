Двоє чоловіків постраждали на Дніпропетровщині унаслідок обстрілів

У Дніпропетровській області унаслідок російських атак постраждали двоє чоловіків.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Ворог понад 10 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Чоловіки постраждали там.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.

У Богинівській громаді, що на Синельниківщині, через російську атаку виникла пожежа.