На сході та Сумщині очікується невеликий дощ.

24 квітня на територію України пошириться нова порція холодного повітря. Вночі очікуються заморозки на поверхні грунту, у більшості північних, Черкаській , Полтавській та Харківській областях .Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. На сході, вночі і на південному сході країни та Сумщині невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів", - йдеться в прогнозі синоптиків.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Прикарпатті, в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у більшості північних, центральних і Харківській областях в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла, на північному сході та сході країни 4-9°.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

По області вночі заморозки 0-3°; температура вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.