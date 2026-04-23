Перший транш кредиту від ЄС становитиме 45 млрд євро, його можуть надати цього кварталу

Перший транш із кредиту на 90 млрд євро від ЄС для України становитиме 45 млрд. Про це на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона вважає, що цю позику можуть надати протягом другого кварталу цього року. Перший пакет буде спрямований на фінансування озброєння, зокрема – дронів.

Президент Володимир Зеленський назвав розблокування позики фундаментальним і наголосив, що це підтримали всі лідери країни ЄС.

“Це посилить, перш за все, нашу армію. Українські сили. І дозволить нам наростити виробництво, купити більше засобів протиповітряної оборони, аби захистити більше енергосистем перед зимою, врятувати більше життів”, – сказав український президент.

Президент Євроради Антоніу Кошта назвав ухвалення 20-го пакету санкцій та розблокування кредиту двома важливими кроками на шляху до досягнення справедливого миру для України.

“Перш за все – посилення українських сил і їхньої можливості продовжувати боротьбу, щоб захиститися від російського вторгнення. Другий крок – посилення тиску на Росію, аби вона серйозно ставилася до мирних перемовин”, – сказав він.

Третім кроком підтримки буде відкриття першого перемовного кластеру для вступу України в Євросоюз.

“Ми зробили перші два кроки і зробимо наступний”, – запевнив він.

Розблокування позики і нового пакету санкцій

На засіданні Ради ЄС 23 квітня, що відбулося на Кіпрі, країни Євросоюзу розблокували реалізацію кредиту на 90 млрд євро для України та схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Обидва рішення залишалися заблокованими місяцями через рішення Угорщини, яка вимагала відновити транзит російської нафти територією України нафтопроводом "Дружба". "Дружба" була пошкоджена російським ударом 27 січня.

ЄС обіцяв Україні фінансову і технічну підтримку для ремонту. Відновлення транзиту Україна зобов'язалася забезпечити до кінця квітня. 22 числа вона почала прокачку нафти, а вже сьогодні транзит відновили. Після перших повідомлень про ремонт з'явилися сигнали про позитивне рішення стосовно позики і санкцій – учора посли країн ЄС провели попереднє схвалення, а сьогодні його закріпили лідери.

Кредит на 90 млрд євро розрахований на два роки: цей та наступний, по 45 млрд євро на кожен. За рахунок цих коштів фінансуватимуть закупівлю та виробництво озброєння, а також бюджетні потреби України. Це позика, але обов'язок повертати її Україна матиме лише після отримання репарацій від агресора.

Що в пакеті санкцій?

Обмежувальні заходи переважно спрямовані проти енергетики та тіньового флоту Росії. До санкційного списку потрапили два російські порти (Мурманськ і Туапсе), а також, вперше, порт третьої країни (нафтовий термінал Карімун в Індонезії) через їхній зв'язок з тіньовим флотом Росії та обхід обмеження цін на нафту.

Санкції будуть і проти російських банків. Тепер кількість фінустанов із Росії, позбавлених доступу на внутрішній ринок ЄС, сягає 70.