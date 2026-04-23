Урожай із Чорнобильської зони продавали на ринку: справу передали до суду

Підозрювані організували обробіток 1,9 тис. га в зоні безумовного відселення.

Фото: прокуратура

До суду передали справу про незаконне використання земель у Чорнобильській зоні, повідомляє Офіс генпрокурора.  

За даними слідства, колишній селищний голова, землевпорядник і керівники чотирьох компаній організували обробіток 1,9 тис. га в зоні безумовного відселення, де господарська діяльність заборонена.

Щоб обійти обмеження, укладали фіктивні попередні договори оренди. На цих землях сіяли культури, збирали врожай і продавали його.

Слідство оцінює збитки державі за рік у понад 4,9 млн грн. Окремо фігуранти виростили 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн, який вивезли за межі зони і реалізували.

Прокурори подали позов про стягнення 6,6 млн грн доходу від цієї діяльності. Фігурантам інкримінують самовільне зайняття земель, зловживання службовим становищем, порушення правил радіаційної безпеки та легалізацію незаконних доходів.

Читайте також
