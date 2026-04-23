Зеленський: заяви росіян про повне захоплення Луганщини не відповідають дійсності

За словами президента, вже навіть партнери розуміють, що Росія не виграє цю війну.

Президент Володимир Зеленський повідомив журналістам, що заяви росіян про повне захоплення Луганщини не відповідають дійсності.

«Ні, це не відповідає дійсності. Цей наратив вони постійно просувають всюди, що вони захоплюють наші території, але вже навіть партнери, які постійно говорили, що Росія начебто виграє, вже зупинились з цим наративом і розуміють, що Росія не виграє цю війну”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що контактна лінія — вона складна.

“Наші хлопці витримують велику кількість серйозних ударів, сотні наступальних дій на одну добу. Але з урахуванням окупованої і деокупованої території, з початку цього року, баланс не на користь Росії, на користь України. Україна відновила положення в більшій кількості квадратних кілометрів своєї землі, ніж втратила”, — сказав Зеленський.

Він додав, що за останні 10 місяців ми знаходимось в найстабільнішій формі.

“Так само, до речі, Росія заявляє і про наступи зі своєї території, і на Сумщину, те, що вони можуть хотіти цього і навіть можуть готувати, але цього не відбувається, в них немає сил достатніх. Вони втрачають сьогодні, це вже статистика, це вже константа, кожен місяць з початку цього року 30-35 тисяч на місяць”, — сказав Зеленський.