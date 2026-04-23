«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем заявили про ураження командного пункту ФСБ у Донецьку

Попередньо, загинули 12 російських офіцерів, ще 15 дістали поранення.

Удар по командному пункту ФСБ у Донецьку, 22 квітня 2026
Фото: скріншот

Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження об’єкта російської ФСБ у Донецьку 22 квітня.

За їхніми даними, ціллю став командний пункт і пункт тимчасової дислокації підрозділу мобільних дій ФСБ — спецпідрозділу, який займається контррозвідувальними операціями, диверсіями та вербуванням агентури на тимчасово окупованих територіях і в Україні.

Як зазначається, по об’єкту завдали вісім високоточних ударів із безпілотників. За попередніми даними розвідки, загинули 12 російських офіцерів, ще 15 дістали поранення.

Операцію, за інформацією Сил безпілотних систем, підготували спільно з підрозділом НГУ «Азов».

Читайте також
