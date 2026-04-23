Удар по командному пункту ФСБ у Донецьку, 22 квітня 2026

Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження об’єкта російської ФСБ у Донецьку 22 квітня.

За їхніми даними, ціллю став командний пункт і пункт тимчасової дислокації підрозділу мобільних дій ФСБ — спецпідрозділу, який займається контррозвідувальними операціями, диверсіями та вербуванням агентури на тимчасово окупованих територіях і в Україні.

Як зазначається, по об’єкту завдали вісім високоточних ударів із безпілотників. За попередніми даними розвідки, загинули 12 російських офіцерів, ще 15 дістали поранення.

Операцію, за інформацією Сил безпілотних систем, підготували спільно з підрозділом НГУ «Азов».