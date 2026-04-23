У Києві для Збройних Сил передали комп’ютерну техніку, вилучену у шахрайських кол-центрах.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Дніпровська окружна прокуратура міста Києва за рішенням суду передала комп’ютери та ноутбуки, вилучені в кол-центрах Києва, на потреби ЗСУ», – розповіли там.

Зокрема до Управління 1 корпусу Національної гвардії України «Азов» передали 55 одиниць техніки, а до військової частини А5090 – 465 штук. Серед переданого – ноутбуки, моноблоки, системні блоки, монітори.

Фото: Київська міська прокуратура Передана техніка

Усе це майно вилучили в рамках досудового розслідування кримінального провадження про шахрайство.