У Києві передали для ЗСУ комп’ютерну техніку, вилучену у шахрайських кол-центрах

Загалом передали понад 500 одиниць техніки. 

Передана для ЗСУ техніка
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві для Збройних Сил передали комп’ютерну техніку, вилучену у шахрайських кол-центрах.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. 

«Дніпровська окружна прокуратура міста Києва за рішенням суду передала комп’ютери та ноутбуки, вилучені в кол-центрах Києва, на потреби ЗСУ», – розповіли там. 

Зокрема до Управління 1 корпусу Національної гвардії України «Азов» передали 55 одиниць техніки, а до військової частини А5090 – 465 штук. Серед переданого – ноутбуки, моноблоки, системні блоки, монітори.

Усе це майно вилучили в рамках досудового розслідування кримінального провадження про шахрайство.

  • Наприкінці минулого року у Києві та Одесі у результаті масштабної спецоперації було ліквідовано 27 шахрайських кол-центрів.
