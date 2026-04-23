До суду передали справу про заволодіння керівництвом Української асоціації футболу 26 млн грн

Президента генсекретаря обвинувачують у привласненні коштів під час реалізації інфраструктурного футбольного проєкту та подальшому виведенні коштів за кордон.

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду справу щодо президента та генерального секретаря Українська асоціація футболу.

Про це йдеться у пресрелізі прокуроратури.

Їх обвинувачують у привласненні десятків мільйонів гривень під час реалізації інфраструктурного футбольного проєкту та подальшому виведенні коштів за кордон.

За даними слідства, у 2016–2017 роках обвинувачені разом з іншими особами організували схему під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків.

Унаслідок цих дій Українській асоціації футболу завдано збитків на 26,5 млн грн.

Крім того, встановлено, що близько 15 млн грн виведено на рахунки підконтрольного підприємства, зареєстрованого за кордоном.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – заволодіння майном в особливо великих розмірах і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Матеріали щодо інших учасникиків схеми виділені в окремі провадження.

