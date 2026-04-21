Ексдиректора підприємства судитимуть за незаконний видобуток піску на Десні в Київській області. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2023 році з річки видобули майже 39 тис. тонн піску з порушеннями, що завдало довкіллю збитків на 22,5 млн грн.

Підприємство мало дозвіл працювати лише в межах родовища і на глибині до 8 метрів, але частину піску — 7,9 тис. тонн — видобули поза його межами, ще понад 31 тис. тонн — із перевищенням глибини більш ніж на 13 метрів.

Справу передали до суду за статтею про службову недбалість із тяжкими наслідками. Раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо працівників підрядника, які виконували роботи.