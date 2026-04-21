Суспільство / Війна

В Одесі затримали дільничого і працівників ТЦК (оновлено)

За даними журналістів, йдеться про вимагання коштів. 

В Одесі затримали працівників ТЦК
Фото: Суспільне

Одеський обласний територіальний центр комплетування підтвердив затримання його співробітників. У дописі в Facebook ТЦК прокоментувало наведену раніше журналістами інформацію. 

Там додали, що керівництво забезпечує повну взаємодію з правоохоронцями для з'ясування деталей. Додаткові роз'яснення нададуть після уточнень. 

Спершу про те, що СБУ затримала в Одесі вісьмох працівників Пересипського районного територіального центру комплектування та одного дільничого з посиланням на джерела повідомило Суспільне.

За даними слідства, затримані вимагали $50 000. Інформацію про затримання журналістам підтвердили в пресслужбі Одеського обласного ТЦК і СП.

На місце виїхало керівництво обласного ТЦК. Офіційно деталі і обставини затримання поки не розголошують. 

"Додаткова інформація буде надана після офіційного уточнення", – повідомили в пресслужбі обласного ТЦК.

Місцеві медіа повідомляли, що затримання супроводжувалося пострілами. Джерела журналістів в СБУ повідомили, що поранених немає.

У пресслужбі СБУ LB повідомили, що готують офіційний коментар. 

