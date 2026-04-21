На Львівщині довели вину чоловіка, який підпалював об’єкти Укрзалізниці

Прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді вину чоловіка, який разом з двома товаришами підпалювали об’єкти Укрзалізниці.

Про це йдеться у пресрелізі прокурорів.

Призначене судом покарання передбачає 2 роки ув'язнення з конфіскацією належного йому майна.

Доведено, що торік у березні засуджений з двома знайомими, шукаючи легких заробітків у Telegram-каналах, погодився на пропозицію, ймовірно, представника РФ. 

Вони мали підпалити релейні шафи сигнальних установок за грошову винагороду.

Вважаючи, що роботу виконали якісно, фіксували на відео загоряння та відправляли “замовнику”.

Загалом за чотири доби вони здійснити три підпали, проте жодного разу пристрої зв’язку, які були всередині шаф, пошкодити або вивести з ладу не вдалося.

Після останнього підпалу усіх їх затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

Затриманим було інкриміновано закінчений замах на вчинення диверсії. Торік двоє з отримали вироки, а нещодавно був засуджений і останній з цієї групи.

