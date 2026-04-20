Зеленський дорікнув Києву і Львівській області за відставання в реалізації планів стійкості

Ці плани РНБО затвердила на початку березня для всіх, крім столиці: Києву знадобилося більше часу.

Усі міста і громади повинні реалізувати свої плани стійкості до 1 вересня. Президент Володимир Зеленський повідомив про це після селекторної наради з усіма регіонами і прем'єркою та урядовцями.

У дописі в Telegram він сказав, що плани стійкості містять перелік об'єктів першочергового відновлення та завдань, які потрібно виконати для гарантованого постачання тепла і електрики взимку. Є "жорсткий графік" укладання договорів і проведення робіт, який мають виконати всі обласні та місцеві влади.

"Сьогодні детально обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка. Окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградській області, Запоріжжю, Херсону, Львівщині та місту Київ", – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, "в столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста".

"На Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання", – сказав він.

Президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів: у наших воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи "шахедів".

Тиждень тому президент казав, що у реалізації відстають Львівська, Волинська, Одеська область і Київ.

Регіональні плани стійкості

Після найскладнішого опалювального сезону президент дав завдання усім регіонам підготувати плани стійкості до наступної осені. Вони мають передбачати заходи захисту об'єктів енергетики та інструменти, що допомагатимуть зберігати енергетичну стійкість під час російських прицільних ударів.

Київ не зміг захистити свій план з першого разу. Міський голова сказав, що в випадку всіх регіонів погодження плану робили голови ОВА, і лише Києву доручили робити це через рішення мера. Більше про це – в матеріалі Лесі Падалки "Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів".