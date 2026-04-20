Зросла кількість жертв теракту в Києві: у лікарні помер один з поранених

Медики борються за життя ще семи потерпілих.

У лікарні Києва помер один з поранених внаслідок теракту в Голосіївському районі. Кількість жертв нападу зросла до семи.

Потерпілий чоловік перебував у вкрай важкому стані. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина", – сказав він.

Четверо дорослих поранених перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми.

Теракт у Києві

Вдень 18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї по перехожих у Києві. Після цього він зайшов у супермаркет, де взяв присутніх в заручники. Там він вбив ще одну людину.

Поліцейські оточили будівлю магазину і вели перемовини. Злочинець не відреагував, після чого його ліквідували.

Жертвами нападу стали шестеро людей, зокрема батько й тітка 12-річного хлопчика. Сам він отримав поранення, як і його мама. Загалом поранені були 15 людей.

До того, як вчинити стрілянину, нападник підпалив власну квартиру. А ще до того – мав конфлікт із сусідом. Правоохоронці розповіли, що перші поліцейські прибули за викликом про побутову сварку з травматичною зброєю, оскільки спершу стрілок посварився з сусідом. Уже після цього чоловік взяв більше зброї та пішов стріляти на вулицю.

Злочинцем виявився уродженець Росії, який оселився в Києві після переїзду з Донецької області. Він мав зареєстровану зброю, дозвіл на яку нещодавно продовжив.

Учора в мережі з'явилися кадри втечі двох правоохоронців з місця стрілянини. Їхні дії розслідують.