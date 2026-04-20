В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Зросла кількість жертв теракту в Києві: у лікарні помер один з поранених

Медики борються за життя ще семи потерпілих. 

У лікарні Києва помер один з поранених внаслідок теракту в Голосіївському районі. Кількість жертв нападу зросла до семи.

Потерпілий чоловік перебував у вкрай важкому стані. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина", – сказав він.

Четверо дорослих поранених перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми.

Теракт у Києві

Вдень 18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї по перехожих у Києві. Після цього він зайшов у супермаркет, де взяв присутніх в заручники. Там він вбив ще одну людину.

Поліцейські оточили будівлю магазину і вели перемовини. Злочинець не відреагував, після чого його ліквідували.

Жертвами нападу стали шестеро людей, зокрема батько й тітка 12-річного хлопчика. Сам він отримав поранення, як і його мама. Загалом поранені були 15 людей.

До того, як вчинити стрілянину, нападник підпалив власну квартиру. А ще до того – мав конфлікт із сусідом. Правоохоронці розповіли, що перші поліцейські прибули за викликом про побутову сварку з травматичною зброєю, оскільки спершу стрілок посварився з сусідом. Уже після цього чоловік взяв більше зброї та пішов стріляти на вулицю.

Злочинцем виявився уродженець Росії, який оселився в Києві після переїзду з Донецької області. Він мав зареєстровану зброю, дозвіл на яку нещодавно продовжив.

Учора в мережі з'явилися кадри втечі двох правоохоронців з місця стрілянини. Їхні дії розслідують. 

Читайте також
