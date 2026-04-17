Ексголову відділу освіти Дніпровської РДА Києва засудили до 7 років за овочерізки в укриття з переплатою. Вона – за кордоном

Посадовиця допустила переплату при укладанні угод. 

Ексголову відділу освіти Дніпровської РДА Києва засудили до 7 років за овочерізки в укриття з переплатою. Вона – за кордоном
Дніпровська РДА Києва
Фото: Дніпровська РДА в Facebook

Суд визнав винною у розтраті бюджетних коштів і засудив до семи років позбавлення волі з конфіскацією та забороною обіймати відповідні посади строком на три роки колишню керівницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в Telegram.

Посадовиця закупила овочерізки і стільці для укриття з переплатою в мільйони гривень. Сторона обвинувачення довела, що вона допустила переплату при укладанні угод. 

Це понад 460 000 грн за овочерізки та майже 1,35 млн грн – за стільці.

Суд задовольнив позови про відшкодування завданих збитків.

Оновлення. За даними УП, Ольга Дроздова, про яку йдеться, зараз перебуває за кордоном. Вона виїхала з аргументацією необхідності лікування. 

Ще в вересні прокуратура повідомляла, що підозрювана "подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв’язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан, тому хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв’язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік". 

Про закупівлю електронних овочерізок в 2023-му повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець. Після цього начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА отримала підозру в розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для укриттів. Сума збитків становить близько 460 тис. грн. Її відсторонили від посади.

