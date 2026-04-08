Встигнути у квітні. Будинки Києва можуть безкоштовно отримати джерела живлення від держави

На кампанію інформування часу практично не було і вже зараз будинкові активи поспіхом намагаються отримати від районних адміністрацій точні алгоритми і вкластися в строки подачі документів. Пояснюємо, що роздають і як встигнути на цей потяг.

Але в постанови є кілька тонких місць і один очевидний недолік – списки будинків, які візьмуть участь в експериментальному проєкті, місцева влада має сформувати впродовж 30 календарних днів від публікацїї урядового рішення.

В кінці березня Кабмін видав постанову №353 , якою впровадив експериментальний порядок розміщення джерел резервного живлення для багатоквартирних будинків. Цей порядок стосується виключно Києва і передбачає спрощений механізм встановлення обладнання і, головне, безоплатне його отримання.

Що пропонує постанова 353

В Києві діє декілька міських програм встановлення джерел безперебійного живлення і альтернативної генерації (сонячні панелі), а також працює державна програма СвітлоДІМ, яка також передбачає грошову компенсацію закупівлі такого обладнання. Але ці програми передбачають механізм співфінансування – більшу частину витрат покриває бюджет (місцевий або державний), меншу – мешканці будинку. Тобто крім бажання співвласників потрібні також і їхні грошові внески.

Відмінність механізму постанови 353 в тому, що в рамках експерименту уряд передає вже готове обладнання і для будинку це повністю безкоштовно.

Що можна отримати? – Генератори, акумулятори та інвертори, генераторні установки.

Хто може отримати? – Участь в проєкті можуть взяти багатоповерхові будинки Києва, в яких робота інженерних систем водо– і теплопостачання залежить від наявності електропостачання. Тобто це ті будинки, де через висотність або інші інженерні особливості подача води і теплоносія на поверхи забезпечується насосами. І додаткове обладнання має забезпечити їх роботу під час відключень електроенергії.

Як взяти участь в проєкті

Головна умова участі в проєкті – згода на це мешканців будинку. Для цього потрібно провести загальні збори співвласників, на яких рішення щодо участі підтримають 50%+1 мешканець. Підписи можна збирати і після самих зборів.

Планка в половину мешканців (замість 70%, як потрібно для інших програм) суттєво спрощує процес збирання підписів. Друга важлива особливість – для участі в програмі не потрібно мати ОСББ.

“Отримати обладнання можуть усі категорії житла, незалежно від типу управління – ОСББ, ЖБК, будинки, що обслуговуються комунальними підприємствами тощо. Для участі мешканцям в координації з районними адміністраціями необхідно провести будинкові збори і прийняти рішення про готовність отримати у власність системи резервного живлення в межах зазначеного проекту”, – наголошують в КМДА.

Чому вам потрібно поспішати

Урядова постанова дає лише 30 днів на формування списків будинків, які беруть участь в програмі і їх заявок на обладнання. За цей час КМДА має провести роз'яснювальну роботу з районами, а ті проінформувати свої будинки і скласти заявки. Всі ці ланки вже працюють: в КМДА провели брифінги, а керуючі компанії районів розвісили оголошення.

Але насправді про нову програму чули одиниці киян, як правило це ті активні мешканці, які і раніше вже займалися покращеннями в своїх будинках. На сайтах керуючих компаній є коротке оголошення про проєкт, яке містить стандартний протокол зборів. За деталями рекомендують звертатися в свої жеки, там питанням не надто раді, бо це додаткова і не дуже зрозуміла робота. Фактично, якщо раніше ви були на контакті зі своїм районом, то і зараз вже володієте інформацією, якщо далекі від цього – то напевне дізналися про нову можливість з цієї статті.

Найгірше зі строками. Оскільки на весь процес збору списків дали лише місяць, ми бачили вже три варіанти крайного терміну подачі заявки: 15 квітня, 20 квітня, 24 квітня. Райони і КМДА зазначають, що часу обмаль і проситимуть уряд продовжити час подачі. Але наразі вам варто орієнтуватися на 15-20 квітня, а ще краще спершу сконтактувати з КК району, щоб вона знала про ваше бажання і внесла адресу в свої попередні списки.

Зібрати збори під час великодніх свят і поминальних днів видається складною задачею, але саме цим наразі зайняті найбільш активні активісти столичних будинків.

Які підводні камені

Дарованому коню в зуби не дивляться, але люди, знайомі з самоорганізацією, вже прораховують, які мінуси можуть бути в цього проєкта. На найголовніше питання вже відповіла прем'єрка Юлія Свириденко: "Обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт".

Тобто вам дадуть технічні засоби, але далі самі. Це логічно, оскільки саме так вже і працюють сотні будинків столиці, які закупили джерела безперебійного живлення раніше і самостійно.

Це означає, що хтось має отримати техумови на підключення обладнання, замовити ці робити, оплатити їх, а далі, під час відключень електрики, оперативно управляти цим обладнанням. Якщо це буде газовий або дизельний генератор, до нього потрібне буде ще паливо. Якщо інвертори і акумулятори, то це мінус витрати на пальне.

Тому багатьох така перспектива лякає вже на старті. І тому найбільш реально реалізувати цей проєкт саме в будинках, де вже є ОСББ або сформований актив будинку. Хто буде забезпечувати експлуатацію в будинках, які обслуговують КК районів, – поки загадка. І саме тому, напевне, в жеках сприйняли новину прохолодно і зайвої активності в інформуванні населення не проявляють.