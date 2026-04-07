ГоловнаСуспільствоЖиття

КМДА закликає киян дотримуватися комендантської години на Великдень

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міська влада Києва закликала киян і гостей столиці відповідально ставитися до питань безпеки під час святкових богослужінь напередодні Великодня і  дотримуватися вимог комендантської години.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва

"Зокрема, просимо вірян дотримуватися вимог комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі їх оголошення слід негайно прямувати до найближчих укриттів, дотримуватися громадського порядку, виконувати законні вимоги правоохоронців. Також слід бути уважними до підозрілих предметів і повідомляти про них на спеціальну гарячу лінію Служби безпеки України за номерами 1516, 0-800-501-482 або через електронну пошту: [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Департамент культури КМДА звернувся з листами до керівників релігійних організацій з проханням дотримуватися правил і вимог воєнного стану під час святкових богослужінь. Зокрема, уникати надмірного скупчення людей, інформувати вірян про порядок дій під час повітряної тривоги та забезпечити взаємодію з правоохоронцями і службами цивільного захисту. 

Також на час проведення  поминальних днів столиця організує перевезення до міських кладовищ. Детальний перелік маршрутів буде оприлюднений згодом. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies