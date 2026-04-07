КМДА закликає киян дотримуватися комендантської години на Великдень

Також слід бути уважними до підозрілих предметів і повідомляти про них на гарячу лінію СБУ.

Міська влада Києва закликала киян і гостей столиці відповідально ставитися до питань безпеки під час святкових богослужінь напередодні Великодня і дотримуватися вимог комендантської години.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Зокрема, просимо вірян дотримуватися вимог комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі їх оголошення слід негайно прямувати до найближчих укриттів, дотримуватися громадського порядку, виконувати законні вимоги правоохоронців. Також слід бути уважними до підозрілих предметів і повідомляти про них на спеціальну гарячу лінію Служби безпеки України за номерами 1516, 0-800-501-482 або через електронну пошту: [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Департамент культури КМДА звернувся з листами до керівників релігійних організацій з проханням дотримуватися правил і вимог воєнного стану під час святкових богослужінь. Зокрема, уникати надмірного скупчення людей, інформувати вірян про порядок дій під час повітряної тривоги та забезпечити взаємодію з правоохоронцями і службами цивільного захисту.

Також на час проведення поминальних днів столиця організує перевезення до міських кладовищ. Детальний перелік маршрутів буде оприлюднений згодом.