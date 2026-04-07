ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували дронами склад снеків і сухариків у Павлограді

У будівлю поцілили два ворожих "шахеди", в результаті сталася пожежа. 

Склад Star Brands
Фото: Star Brands

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджений складський комплекс міжнародної групи компаній Star Brands - виробника солоних снеків і сухариків. 

Про це повідомила пресслужба компанії. 

Всьго в районі було п’ять безпілотників, з яких три було збито. 

У склад поцілили два ворожих "шахеди", в результаті сталася пожежа. На щастя, співробітники не постраждали. 

"Ця ніч могла стати трагічною, якби не професіоналізм ДСНС та підготовка нашої команди, що перебувала в укритті під час тривоги. Рятувальники зробили все можливе, евакуювали співробітників та розпочали гасіння пожежі. Наразі стан співробітників задовільний, вони у безпеці", - йдеться в повідомленні. 

На даний момент пожежу повністю ліквідовано. Попередня оцінка масштабів руйнування – постраждало близько 5,5 тис кв. м території складського комплексу. Триває оцінка матеріальних збитків втрати сировини та готової продукції, що зберігалися на складі. 

Зазначимо, що Star Brands не вперше переживає ворожі атаки. Так, у листопаді минулого року росіяни влучили по складу "шахедом".

Star Brands є виробниками й дистриб’юторами снеків, круп, борошна, консервованих, інших бакалійних продуктів, засобів гігієни на території України та в багатьох країнах світу.

