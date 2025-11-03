У Павлограді російський "шахед" знищив склад чипсів та сухариків

У Павлограді Дніпропетровської області 2 листопада російський "шахед" знищив склад, орендований дніпровською компанією з виробництва солоних снеків Star Brands.

Про це повідомляє Forbes із посилання на пресслужбу компанії.

Унаслідок прямого влучання та пожежі повністю вигоріли запаси сировини і готової продукції підприємств "Снек Продакшн" та "Клуб Чипсів".

Постраждалих серед працівників немає - персонал перебував в укриттях.

Пожежа, що виникла після атаки, станом на ранок 3 листопада ще тривала. За попередніми оцінками, компанія зазнала багатомільйонних збитків. Остаточна сума буде визначена після завершення рятувальних робіт і обстеження території.

Компанія подала заяви до правоохоронних органів про злочин країни-агресора.

"На превеликий жаль, вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чипсів і сухариків, о 14:30 був повністю знищений склад готової продукції та сировини в Павлограді розміром 11 000 кв. м", – уточнив співзасновник групи Іван Омельченко.

Як повідомлялося, 2 листопада вдень російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Окупанти вбили чоловіка і поранили дитину. А в ніч на 3 листопада росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Область атакували безпілотниками та артилерією. Постраждали люди.