Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСуспільствоВійна

У Павлограді російський "шахед" знищив склад чипсів та сухариків

Компанія зазнала багатомільйонних збитків, працівники не постраждали. 

У Павлограді російський "шахед" знищив склад чипсів та сухариків
Фото: Ivan Omelchenko / Facebook

У Павлограді Дніпропетровської області 2 листопада російський "шахед" знищив склад, орендований дніпровською компанією з виробництва солоних снеків Star Brands. 

Про це повідомляє Forbes із посилання на пресслужбу компанії. 

Унаслідок прямого влучання та пожежі повністю вигоріли запаси сировини і готової продукції підприємств "Снек Продакшн" та "Клуб Чипсів".

Постраждалих серед працівників немає - персонал перебував в укриттях. 

Пожежа, що виникла після атаки, станом на ранок 3 листопада ще тривала. За попередніми оцінками, компанія зазнала багатомільйонних збитків. Остаточна сума буде визначена після завершення рятувальних робіт і обстеження території.

Компанія подала заяви до правоохоронних органів про злочин країни-агресора.

"На превеликий жаль, вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чипсів і сухариків, о 14:30 був повністю знищений склад готової продукції та сировини в Павлограді розміром 11 000 кв. м", – уточнив співзасновник групи Іван Омельченко.

Як повідомлялося, 2 листопада вдень російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Окупанти вбили чоловіка і поранили дитину. А в ніч на 3 листопада росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Область атакували безпілотниками та артилерією. Постраждали люди.

  • 25 жовтня внаслідок атаки росіян в Києві було зруйновано офіс та склад фармкомпанії на $100 млн. Також під час цієї атаки росіяни зруйнували виробничі потужності компанії - найбільшого виробника кави у форматі "дріп". 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies