Унаслідок атаки росіян в Києві зруйновано офіс та склад фармкомпанії на $100 млн

Це вже друге влучання по складах компанії цього року.

Унаслідок атаки росіян в Києві зруйновано офіс та склад фармкомпанії на $100 млн
Ліквідація наслідків обстрілу в Києві
Фото: ДСНС

Унаслідок російської ракетної атаки на Київ 25 жовтня зруйновано офіс та складський комплекс одного з найбільших фармдистриб'юторів України - компанії "Оптіма-Фарм".

Про це повідомляє LIGA.net

За попередніми підрахунками, збитки фармкомпанії становлять понад $100 мільйонів.

За даними на сайті підрядника з електромонтажних послуг компанії Volantis, площа складу Оптіма-Фарм складає 29 000 кв. метрів.

Це вже друге попадання по складах компанії цього року. 28 серпня було зруйновано склади фармдистриб'ютора.

Українсько-естонське підприємство "Оптима-Фарм" є одним із найбільших дистриб'юторів лікарських засобів та медичних товарів в Україні. Компанія працює на ринку понад 30 років і має сучасні складські комплекси та 11 філій по всій Україні.

За підсумками 2024 року Оптіма-Фарм увійшла до 15 найбільших компаній в Україні. 

  • 25 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Загинули 2 людини та 13 постраждали. 
  • Внаслідок удару в Дарницькому та Деснянському районах пролунала серія потужних вибухів. До гасіння масштабної пожежі на будівлі рятувальні служби ДСНС у суботу залучили гелікоптер. Проте станом на 10 ранку 26 жовтня пожежники там все ще працювали. 
