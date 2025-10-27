Румунія продовжила обмеження руху на кордоні з Україною у звʼязку з ремонтом мосту через Тису

Рух перекриватимуть з 27 жовтня терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год.

Румунія від сьогодні, 27 жовтня, продовжила обмеження руху на кордоні з Україною у звʼязку з ремонтом мосту через Тису.

"За інформацією від МЗС Румунії, повідомляємо громадян про продовження запровадження обмежень дорожнього руху у пункті пропуску «Солотвино - Сігету Мармацієй». Омеження руху пов’язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску", – розповіли у Державній митній службі України.

Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год.

У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.