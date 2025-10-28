Протягом доби ворог атакував три населені пункти Харківщини

Протягом минулої доби ворог обстріляв три населені пункти Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу Куп’янська 26 жовтня.
Ворог застосував по Харківщині дрон “Герань-2” та один fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
- у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Козача Лопань).
За минулий тиждень ворог випустив по Харківщині понад 20 КАБів і вбив двох людей. Внаслідок обстрілів постраждали 44 людини, серед них – два підлітки.