Протягом доби ворог атакував три населені пункти Харківщини

Ворог застосував по області дрон “Герань-2” та один fpv-дрон.

Протягом минулої доби ворог обстріляв три населені пункти Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу Куп’янська 26 жовтня.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Козача Лопань).

За минулий тиждень ворог випустив по Харківщині понад 20 КАБів і вбив двох людей. Внаслідок обстрілів постраждали 44 людини, серед них – два підлітки.