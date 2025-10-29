Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
На Одещині ворог пошкодив об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури

Постраждала одна людина. 

На Одещині ворог пошкодив об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури
Рятувальники на місці обстрілу
Фото: Одеська ОВА

У ніч проти 29 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку по Одещині. Пошкоджені об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, поранена людина. Частина споживачів залишилася бз світла. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер та ДТЕК. 

"Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу", – зазначив Кіпер. 

Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах. 

За даними ДТЕК, Росія завдала удару по енергетичному об’єкту компанії. 

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин.

Ще 26,9 тисяч домівок залишаються без світла. 

У ДТЕК кажуть, що пошкодження значні і ремонт потребуватиме часу.

  • Росіяни вранці вдарили по об'єкту інфраструктури Чернігова.
