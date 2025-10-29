Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
The Telegraph: майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України за два місяці

Йдеться про чоловіків віком 18-22 років.

The Telegraph: майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України за два місяці
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.

Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що польська прикордонна служба повідомила, що 99 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років перетнули кордон від кінця серпня.

Водночас, за даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років. 

При цьому в Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тис. до середини вересня, а до жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень.

  • Про підготовку рішення, яке б дозволило чоловікам 18-22 років виїжджати з України президент повідомляв ще раніше. Дотепер обмеження дозволяли виїзд лише тих, хто не досягнув 18-річного віку, якщо не йдеться про спеціальні дозволи. 

  • Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Однак ті, хто не досягнув цього віку, можуть добровільно підписати контракти.
