Міненерго: унаслідок російського авіаудару по Слов'янській ТЕС загинули двоє енергетиків

Ще п'ятеро працівників станції отримали поранення. 

Міненерго: унаслідок російського авіаудару по Слов'янській ТЕС загинули двоє енергетиків

Унаслідок сьогоднішнього удару ворога по Слов'янській ТЕС загинули двоє енергетиків. Ще п'ятеро працівників станції отримали поранення. 

Про це повідомили у Міненерго. 

"Ворожий авіаудар обірвав життя двох наших колег-енергетиків на Донеччині. Декілька годин тому російські терористи завдали удару керованою авіабомбою по території Слов’янської ТЕC. На жаль, внаслідок підступної атаки обірвалося життя наших колег Сергія Дяченка та Михайла Григорьєва", – розповіли там. 

Удар пошкодив обладнання інженерно-лабораторного корпусу.

"Росія продовжує свідомий терор проти мирного населення та об'єктів інфраструктури, цинічно б'є по тих, хто несе світло. Міністерство енергетики схиляє голови у скорботі разом із родинами загиблих. Ми розділяємо ваше горе і ніколи не забудемо цю жертву", – повідомили у міністерстві. 
Теми: , , ,
