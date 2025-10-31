В Одесі викрили посадовців міськради, які привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ

Правоохоронці затримали посадовців Одеської міської ради та керівників кількох приватних підприємств, яких підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час постачання товарів для Збройних Сил України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Колишній директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради та його перший заступник діяли у змові з підприємцями. Під час укладення договору на закупівлю товарів для потреб військових вони безпідставно включили до вартості договору податок на додану вартість, хоча такі операції звільнені від оподаткування. Таким чином учасники схеми завищили ціну і привласнили понад 1,6 млн грн із бюджету громади.

31 жовтня правоохоронці провели 12 обшуків у місті Одесі, а також на території Одеської та Київської областей — за місцями проживання фігурантів, у приміщеннях приватних компаній і в департаменті муніципальної безпеки міськради.

За результатами слідчих дій чотирьом колишнім посадовцям мерії та керівникам приватних структур повідомили про підозру у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу — прокурори наполягають на триманні під вартою для всіх підозрюваних.