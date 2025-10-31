Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі викрили посадовців міськради, які привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

В Одесі викрили посадовців міськради, які привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ
оголошення підозр посадовцям Одеської міськради

Правоохоронці затримали посадовців Одеської міської ради та керівників кількох приватних підприємств, яких підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час постачання товарів для Збройних Сил України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Колишній директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради та його перший заступник діяли у змові з підприємцями. Під час укладення договору на закупівлю товарів для потреб військових вони безпідставно включили до вартості договору податок на додану вартість, хоча такі операції звільнені від оподаткування. Таким чином учасники схеми завищили ціну і привласнили понад 1,6 млн грн із бюджету громади.

31 жовтня правоохоронці провели 12 обшуків у місті Одесі, а також на території Одеської та Київської областей — за місцями проживання фігурантів, у приміщеннях приватних компаній і в департаменті муніципальної безпеки міськради.

За результатами слідчих дій чотирьом колишнім посадовцям мерії та керівникам приватних структур повідомили про підозру у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу — прокурори наполягають на триманні під вартою для всіх підозрюваних.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies