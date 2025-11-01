Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині

Уранці 1 листопада росіяни атакували селище Білозерка на Херсонщині. Постраждала 55-річна жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок ворожої атаки постраждала 55-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови і руки", — ідеться у повідомленні.
Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу. В подальшому вона лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові будинки. Через обстріли двоє людей загинули, ще 22 — поранені.