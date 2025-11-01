Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Унаслідок російського терору на Херсонщині загинули 2 цивільних, ще понад 20 постраждали

Ворог знову бив по критичній та соціальній інфраструктурі.

Унаслідок російського терору на Херсонщині загинули 2 цивільних, ще понад 20 постраждали

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові будинки. Через обстріли двоє людей загинули, ще 22 — поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Іванівка, Дар'ївка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Берислав, Золота Балка, Вірівка, Качкарівка, Львове, Гаврилівка, Дудчани, Миколаївка, Михайлівка, Осокорівка, Веселе, Козацьке  та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8  багатоповерхівок та 15 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили церкву, торгівельний кіоск, господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі, газогін.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 22  — дістали поранення.
