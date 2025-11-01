На Житомирщині внаслідок пожежі у приватному будинку 2 людини загинули й 2 постраждали

У селі Кам’янка Коростенського району Житомирської області внаслідок пожежі у приватному будинку 2 людини загинули й 2 постраждали, передає ДСНС.

Вогонь повністю охопив дерев'яну оселю та перекинувся на господарчі будівлі. Сім'я з двома дітьми евакуювалася самостійно. Жінку з отруєнням чадним газом і чоловіка з рваними ранами передпліччя госпіталізували до місцевої лікарні.

Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох жінок (66 і 49 років). Пожежу ліквідували.

Попередня причина — порушення правил монтажу димаря.