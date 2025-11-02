Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Зеленський: РФ за цей тиждень застосувала по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів та понад 70 ракет

Росіяни б'ють по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергосистемі України.

Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА

Росія продовжує атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Лише за цей тиждень РФ застосувала майже 1500 ударних дронів, 1170  КАБів та понад 70 ракет.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", — ідеться у повідомленні.

За цей тиждень РФ застосувала по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів. Були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці. 

"Я дякую кожному й кожній, хто допомагає після цих ударів. Нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім екстреним службам", — наголошує Президент.  

Глава держави наголошує, що Москва хоче нашкодити передусім українцям. "Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами". 

"Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!", — додає Президент.
