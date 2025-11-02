Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті сягнула 168

Станом на 22:00 2 листопада відомо про 168 бойових зіткнень, які відбулися на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни завдали 36 авіаційних ударів, скинули 63 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ураження 3759 дронів-камікадзе та здійснили 3822 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках оборонці відбили одну атаку росіян. Від початку доби противник завдав шести авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіабомб та здійснив 165 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському наші війська зупинили 12 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського. Авіаудару зазнав населений пункт Циркуни.

На Куп’янському Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного, чотири боєзіткнення тривають.

На Лиманському російські загарбники сім разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр. На даний час в деяких локаціях бої не припиняються.

На Слов’янському Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському наразі зафіксовані два бойові зіткнення. Загарбник намагався просунутися поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському загарбницькі підрозділи 62 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 129 окупантів, із них 95 – безповоротно. Знищено сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та дві антени зв’язку, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та автомобіль, окрім цього уражено пункт управління БпЛА та десять укриттів ворожої піхоти.

На Олександрівському ворог 29 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Один бій досі триває.

На Гуляйпільському зафіксовані два боєзіткнення у районі населеного пункту Охотниче. Авіаударів зазнали населені пункти Солодке й Залізничне.

На Оріхівському наступальних дій противника не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу окупантів просунутись в районі Антонівського мосту. Авіація ворога завдала удару по Садовому.