Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоЖиття

Києву повернули 20 млн грн, привласнених посадовцями КМДА і підприємцями в межах програми "Турбота. Назустріч киянам"

Двоє підприємців відшкодували 12,5 млн грн завданих збитків та передали на потреби ЗСУ шість автомобілів вартістю 8 млн грн.

Києву повернули 20 млн грн, привласнених посадовцями КМДА і підприємцями в межах програми "Турбота. Назустріч киянам"
Фото: Офіс генпрокурора

До бюджету Києва повернуто понад 20 млн грн, якими заволоділи посадовці Київської міської державної адміністрації спільно з підприємцями під час реалізації міської соціальної програми "Турбота. Назустріч киянам".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Під час досудового розслідування двоє підприємців визнали свою вину і відшкодували 12,5 млн грн завданих збитків та передали на потреби Збройних Сил України шість автомобілів вартістю близько 8 млн грн. Найближчим часом матеріали кримінального провадження щодо них буде скеровано до суду.

В Офісі генпрокурора зазначили, що у вчиненні злочину підозрюються директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, двоє його заступників та кілька підприємців. За даними слідства, вони заволоділи коштами коштами, що виділялися для надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати.

"Встановлено, що учасники схеми частину грошей виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися. Також в документи вносили послуги, що насправді не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування щодо інших учасників розкрадання бюджетних коштів, у тому числі колишніх керівників департаменту КМДА, триває.

У Київській міській прокуратурі додали, що КМДА відмовилась визнавати себе потерпілою стороною у кримінальному провадженні, тож це зробила КМВА, що дозволило швидко забезпечити відшкодування завданих місту збитків.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies