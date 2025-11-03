Києву повернули 20 млн грн, привласнених посадовцями КМДА і підприємцями в межах програми "Турбота. Назустріч киянам"

Двоє підприємців відшкодували 12,5 млн грн завданих збитків та передали на потреби ЗСУ шість автомобілів вартістю 8 млн грн.

До бюджету Києва повернуто понад 20 млн грн, якими заволоділи посадовці Київської міської державної адміністрації спільно з підприємцями під час реалізації міської соціальної програми "Турбота. Назустріч киянам".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Під час досудового розслідування двоє підприємців визнали свою вину і відшкодували 12,5 млн грн завданих збитків та передали на потреби Збройних Сил України шість автомобілів вартістю близько 8 млн грн. Найближчим часом матеріали кримінального провадження щодо них буде скеровано до суду.

В Офісі генпрокурора зазначили, що у вчиненні злочину підозрюються директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, двоє його заступників та кілька підприємців. За даними слідства, вони заволоділи коштами коштами, що виділялися для надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати.

"Встановлено, що учасники схеми частину грошей виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися. Також в документи вносили послуги, що насправді не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування щодо інших учасників розкрадання бюджетних коштів, у тому числі колишніх керівників департаменту КМДА, триває.

У Київській міській прокуратурі додали, що КМДА відмовилась визнавати себе потерпілою стороною у кримінальному провадженні, тож це зробила КМВА, що дозволило швидко забезпечити відшкодування завданих місту збитків.