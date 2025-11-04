Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС

До України з Німеччини екстрадували обвинуваченого у справі про заволодіння 100 млн гривень “Енергоатому”, призначених для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.
На той час обвинувачуваний очолював приватну будівельну компанію. За даними НАБУ, він у змові з працівниками “Енергоатому” постачав обладнання системи радіаційного контролю за втричі завищеними цінами.
“Різницю учасники групи привласнили”, – йдеться у повідомленні.
Угоду про постачання підписали в 2020 році. У листопаді 2023-го детективи Національного бюро оголосили обвинуваченого в розшук. Затримати його вдалося у квітні 2025.
“Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що на Львівщині”, – додали в Бюро.
- Підозрюваними по цій справі також є п'ятеро працівників "Енергоатому". Це на той момент генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом", начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом" та керівник приватної компанії, його заступник та працівник юридичного відділу компанії.