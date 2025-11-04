Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоПодії

Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС

Це – тодішній директор компанії, яка уклала угоду з "Енергоатомом" за завищеною вартістю. 

Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина екстрадувала підозрюваного по справі Енергоатому
Фото: НАБУ в Telegram

До України з Німеччини екстрадували обвинуваченого у справі про заволодіння 100 млн гривень “Енергоатому”, призначених для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

На той час обвинувачуваний очолював приватну будівельну компанію. За даними НАБУ, він у змові з працівниками “Енергоатому” постачав обладнання системи радіаційного контролю за втричі завищеними цінами. 

“Різницю учасники групи привласнили”, – йдеться у повідомленні. 

Угоду про постачання підписали в 2020 році. У листопаді 2023-го детективи Національного бюро оголосили обвинуваченого в розшук. Затримати його вдалося у квітні 2025. 

“Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що на Львівщині”, – додали в Бюро. 

  • Підозрюваними по цій справі також є п'ятеро працівників "Енергоатому". Це на той момент генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом", начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом" та керівник приватної компанії, його заступник та працівник юридичного відділу компанії.
