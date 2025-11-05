Рада підтримала за основу оновлення Цивільного кодексу щодо особистих прав людини

Серед іншого, документ модернізує підходи до захисту честі, гідності, приватності, персональних і біометричних даних, права на ім’я, зображення, репродуктивні та медичні права.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 14057 про оновлення (рекодифікацію) Книги другої Цивільного кодексу України щодо особистих прав людини.

Як зазначає пресслужба парламенту, це важливий етап масштабної рекодифікації приватного права, що має наблизити українську правову систему до європейських стандартів та реалій цифрової епохи.

Документ модернізує підходи до захисту честі, гідності, приватності, персональних і біометричних даних, права на ім’я, зображення, репродуктивні та медичні права.

Окремо уточнюються механізми захисту в цифровому середовищі.

Законопроєкт також вводить чіткі норми щодо біомедицини, донорства, трансплантації та прав юридичних осіб.

Фактично йдеться про формування сучасної системи охорони особистих прав — від онлайн-ідентичності та штучного інтелекту до поваги до пам’яті померлих. Як зазначає пресслужба Ради, Україна рухається до правового середовища, де гідність і свобода людини стоять у центрі — не лише в Конституції, а й у реальних правових механізмах.

Зазначимо, що під час розгляду законопроєкту у Верховній Раді народний депутат («Голос») та голова Комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підкреслив, що до другого читання будуть зняті всі норми, які можуть утискати свободу слова.

Він повідомив, що профільна робоча група вже провела два засідання, на яких узгодила частину правок до документа.

«Відбулося два засідання, на яких були погоджені ряд правок. Логічно, що ці правки ми не можемо внести до першого читання, тому спільно з ініціатором — головою Верховної Ради — було узгоджено, що погоджені зміни вноситимуться до другого читання», — пояснив депутат.

За словами Юрчишина, мета доопрацювання — створити збалансовану модель взаємодії між правом на доступ до інформації та правом на приватність. Робоча група продовжить свою діяльність, а узгоджені зміни будуть презентовані пізніше.

«Дякую за подовження термінів і за підтримку 116-ї статті. Це гарантує, що ми маємо шанс отримати хороший кодекс. У першому читанні медійна спільнота не заперечує проти його підтримки», — підсумував парламентар.