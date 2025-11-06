Затримали механіка, якого підозрюють у спробі пустити під укіс військовий ешелон на замовлення РФ

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки затримала чоловіка, якому інкримінують співпрацю із РФ. Підозрюють, що він за завданням ворога намагався "перерізати" один із залізничних маршрутів Сил оборони на Харківщині.

Як пише пресслужба СБУ, вороги хотіли влаштувати підрив колій, аби пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ.

Для цього вони завербували 54-річного місцевого механіка, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, публікуючи у телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.

За завданням ворога агент спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок.

Наступним його завданням було закласти інший СВП уже не на колії, а під військовий ешелон. Однак вдалося запобігти новому вибуху і затримати агента на етапі підготовки до диверсії.

Під час розслідування встановили, що після вербування росіяни дали агенту інструкції для збору вибухівки та передали складові для її виготовлення, а саме датчики та 8 кілограмів пластиду.

Щоб переправити агенту комплектуючі, окупанти задіяли дрон, який скинув вантаж у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі.

При обшуках у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.