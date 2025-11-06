Росіяни поранили мирну мешканку Сумщини

Російські безпілотники продовжують атакувати громади Сумської області, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“У Новослобідській громаді через удар ворожого дрона поранення отримала 74-річна жінка”, - написав Григоров.

Він додав, що жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Крім того, БпЛА росіян влучив у дорогу в Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару дивом ніхто не постраждав, пошкоджений один автомобіль.

Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді Сумщини. Поранені двоє людей, серед них – неповнолітня дитина. Пізніше у лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок цього удару.