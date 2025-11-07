Російський дрон атакував цивільне авто у Костянтинівці, загинула людина

наслідки атаки РФ по цивільному авто у Костнятинівці

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок чергової ворожої атаки РФ загинула людина.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

У результаті атаки російського FPV-дрона, загинула цивільна особа. Ворожий дрон влучив у цивільний транспортний засіб. Авто пошкоджено. Людина, що перебувала всередині автомобіля, отримала поранення, несумісні з життям.

За словами Сергія Горбунова, російські війська цілеспрямовано завдають ударів по цивільній інфраструктурі, створюючи постійну загрозу життю мирних мешканців. Він вкотре закликав жителів громади евакуюватися до безпечніших регіонів України.