Число жертв російської атаки на багатоповерхівку у Дніпрі зросло до трьох

Рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.

Число жертв російської атаки на багатоповерхівку у Дніпрі зросло до трьох
удар окупантів по багатоповерхівці у Дніпрі, 8 листопада 2025
Фото: ДСНС

Число жертв російської атаки на дніпровську багатоповерхівку зросло до трьох.

Про це повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

“Число жертв російської атаки на дніпровську багатоповерхівку зросло до трьох. Рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Аварійно-рятувальні роботи завершені”, – написав Гайваненко.

Зі свого боку, ДСНС повідомило, що у Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Загалом внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини.

Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.
﻿
