У Дніпрі через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка (оновлено)

Росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками - за інформацією Суспільного, значних пошкоджень зазнала одна із багатоповерхівок.
Під'їзд у будинку був фактично зруйнований. Кореспонденти, що працюють на місці події, повідомляють про поранених, яких забирають карети швидкої допомоги.
У ніч на суботу росіяни завдали масованого удару по Україні різними видами ракет та безпілотників, у деяких регіонах запроваджено екстрені відключення світла.
Оновлення. За інформацією від ОВА, 7 травмованих, серед них двоє дітей - 2 та 13 років.