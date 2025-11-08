Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
У Дніпрі через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка (оновлено)

Очевидці говорять про те, що є поранені.

У Дніпрі через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка (оновлено)
Наслідки обстрілу Дніпра
Фото: Суспільне

Росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками - за інформацією Суспільного, значних пошкоджень зазнала одна із багатоповерхівок.

Під'їзд у будинку був фактично зруйнований. Кореспонденти, що працюють на місці події, повідомляють про поранених, яких забирають карети швидкої допомоги. 

У ніч на суботу росіяни завдали масованого удару по Україні різними видами ракет та безпілотників, у деяких регіонах запроваджено екстрені відключення світла.

Оновлення. За інформацією від ОВА, 7 травмованих, серед них двоє дітей - 2 та 13 років.
