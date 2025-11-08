У Дніпрі через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка (оновлено)

Очевидці говорять про те, що є поранені.

Росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками - за інформацією Суспільного, значних пошкоджень зазнала одна із багатоповерхівок.

Під'їзд у будинку був фактично зруйнований. Кореспонденти, що працюють на місці події, повідомляють про поранених, яких забирають карети швидкої допомоги.

У ніч на суботу росіяни завдали масованого удару по Україні різними видами ракет та безпілотників, у деяких регіонах запроваджено екстрені відключення світла.

Оновлення. За інформацією від ОВА, 7 травмованих, серед них двоє дітей - 2 та 13 років.