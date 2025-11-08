США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Міністерка енергетика зазначила, що такої атаки, як у ніч на суботу, РФ не здійснювала навіть на початку повномасштабного вторгнення.

Гринчук заявила, що енергосистему вдалося частково стабілізувати, але відмовитися від відключень поки неможливо
Світлана Гринчук
Фото: mev.gov.ua

Міністерка енергетики Світлана Гринчук ввечері 8 листопада в ефірі телемарафону повідомила, що енергосистема України частково стабілізована після наймасштабнішої від початку війни ворожої атаки в ніч на суботу, однак повністю відмовитися від аварійних та планових відключень електроенергії поки неможливо, передає “Інтерфакс-Україна”

“Нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключенням електроенергії", – сказала Гринчук.

Вона зазначила, що навіть для дрібних ремонтів потрібно на певний час вимикати обладнання для того, щоб його перезапустити, відремонтувати та замінити, тож у всіх практично регіонах діяли графіки погодинних відключень.

"Важливо зрозуміти, що навіть для того, щоб нам провести ремонти і для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності", – сказала Гринчук.

За її словами, енергетики працюють в регіонах на Харківщині, Полтавщині, Київщині не просто для оцінки наслідків, а координації дій щодо розгортання альтернативних джерел живлення, встановлення малих блочних модульних котелень для повернення людям тепла та світла.

"Для того, щоб ці пошкодження усунути, відремонтувати і стабілізувати роботу енергосистеми, застосовувалися операторами системи передачі спочатку графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень в таких регіонах, як Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина та Сумщина", – пояснила Гринчук. 

Вона додала, що такої атаки, як у ніч на суботу, РФ не здійснювала навіть на початку повномасштабного вторгнення.

"Такої кількості балістичних саме ракет, які напряму атакували енергетичні об'єкти, дійсно навіть з початку війни важко згадати", – сказала міністерка.
