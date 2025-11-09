Завтра в більшості регіонів упродовж доби будуть відключення світла, - Укренерго

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Завтра, 10 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг; Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Громадян закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго. А коли електроенергія з’являється - споживати її ощадливо.