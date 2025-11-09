Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра в більшості регіонів упродовж доби будуть відключення світла, - Укренерго

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг. 

Завтра в більшості регіонів упродовж доби будуть відключення світла, - Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: EPA

Завтра, 10 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. 

Про це повідомило Укренерго

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
  • Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 

Громадян закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго. А коли електроенергія з’являється - споживати її ощадливо. 

  • Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада залишається складною. Вчорашня атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни. Енергетикам потрібен час для відновлення енергосистеми. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies