Завтра в більшості регіонів упродовж доби будуть відключення світла, - Укренерго

Завтра, 10 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомило Укренерго.
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
- Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Громадян закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго. А коли електроенергія з’являється - споживати її ощадливо.
- Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада залишається складною. Вчорашня атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни. Енергетикам потрібен час для відновлення енергосистеми. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.