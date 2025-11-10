Генштаб: на фронті відбулося 125 боєзітнень, понад 10 боїв досі тривають

Оперативна інформація станом на 16:00 10.11.2025 щодо російського вторгнення. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальна кількість бойових зіткнень від початку доби становить 125.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади Сумської області, зокрема Кучерівка, Зарічне, Бобилівка, а також Хрінівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили вісім ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворога в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Коровій Яр та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки та Дронівки.

На Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 51 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Паньківка, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 46 атак. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили чотири штурмові дії ворожих військ. Ще одне зіткнення досі триває. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в районі Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили одну атаку окупантів у районі населеного пункту Плавні. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.