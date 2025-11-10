​​Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тисячі боєприпасів

Тепер вони отримали відповідні дозволи і можуть зберігати її на законних підставах.

Жителі Києва задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 000 боєприпасів до неї.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння", - йдеться в повідомленні.

В поліції зазначили, що всі мешканці столиці, які реєстрували зброю, протягом кількох годин отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати її на законних підставах.

Як повідомлялося, станом на початок вересня до підрозділів поліції Києва звернулися 1070 жителів столиці - громадяни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та близько 300 000 набоїв.

Легалізація зброї в Україні

У 2019 році, електронна петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист зі зброєю зібрала 25 тисяч підписів. Однак, він її відхилив.

У 2015 році таку петицію за легалізацію зброї скеровували президенту Петрові Порошенку, але це теж не дало результату. Порошенко поясняв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації. Пізніше Зеленський також заявив, що він проти легалізації зброї в країні, що перебуває у стані війни.

У березні 2021 року Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї. Депутати також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання. Того ж року Нацполіція розформувала службу, яка видавала дозволи на зброю. Рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, анулюють, а зброю вилучать.

У травні 2022 року в "Дії" запустили опитування щодо вільного володіння зброєю, аби продовжити роботу над законопроєктом. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї". Так він відреагував на опитування.

За день до повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про право на володіння цивільною зброєю. Він визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС. Повідомлялося, що документ буде доопрацьовано до другого читання.