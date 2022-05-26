Україні потрібна легалізація обігу зброї, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї".

У своєму Facebook міністр відреагував на опитування про вільне володіння зброєю, яке запустили в Дії.

"...Відповім як юрист. По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему і ухвалювати рішення "не на часі", бо війна. Як раз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це... Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян... отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб. Тому що іншого способу не було", - розповів Резніков.

Він наголосив, що "закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога". "Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури", - підкреслив очільник Міноборони.

Він зауважив, що в Україні потрібно формувати культуру "безпечного і відповідального ставлення до зброї".

"Переконаний, що в Україні потрібно розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань. Щоб кожен громадянин, який відповідає розумним вимогам, мав можливість навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички і – головне – сприйняти певну культуру", - додав Резніков.

Міністр сказав, що є "послідовним прихильником лібералізації обігу зброї" і візьме участь у голосуванні в Дії.

"Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, у Дії запустили нове опитування щодо володіння зброєю. Опитування триватиме 7 днів. Узяти участь можуть тільки повнолітні громадяни.