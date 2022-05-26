Зеленський підписав закон про посилення захисту прав працівників

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який, зокрема, врегульовує питання укладання колективного договору між роботодавцем та представниками співробітників.

Про це повідомляє в Telegram Міністерство економіки.

"Президент України підписав закон №2253-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників", який передбачає надання ширших можливостей особі реалізувати право на укладання колективних договорів", – йдеться в повідомленні.

Згідно з законом, колективні договори можуть укладатися фізичною особою, яка використовує найману працю (раніше така можливість існувала лише у юридичних осіб). На роботодавця покладається обов’язок ознайомлювати працівників з текстом угоди, повідомляти про внесення змін до документу. Винні в ненаданні працівнику інформації про деталі колективного договору чи нові поправки, караються штрафом і несуть дисциплінарну відповідальність.

"Колективні угоди – це визначений міжнародним правом інструмент захисту працівників під час виконання ними робочих обов’язків. Він передбачає договір між роботодавцем та профспілковими організаціями або представниками співробітників", – коментує заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

За його словами, у документі чітко визначаються обов’язки усіх сторін, що дозволяє працівникам відстоювати свої трудові права.

Також закон урегульовує окремі питання щодо недопущення дискримінації, зокрема при прийомі на роботу.

Окремо в документі уточнюються положення законодавства щодо масового звільнення працівників для підприємств із різною чисельністю співробітників. Зазначається, що роботодавець повинен не пізніше ніж за три місяці до можливих звільнень провести консультації з цього питання з представниками профспілкових організацій.

Нагадаємо, на початку квітня власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін розіслав співробітникам листа, у якому сповістив їх про рішення звільнити більшість з 8000 персоналу.