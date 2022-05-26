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Зеленський підписав закон про посилення захисту прав працівників

Серед іншого у документі уточнюються положення законодавства щодо масового звільнення співробітників.

Зеленський підписав закон про посилення захисту прав працівників

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який, зокрема, врегульовує питання укладання колективного договору між роботодавцем та представниками співробітників.

Про це повідомляє в Telegram Міністерство економіки.

"Президент України підписав закон №2253-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників", який передбачає надання ширших можливостей особі реалізувати право на укладання колективних договорів", – йдеться в повідомленні.

Згідно з законом, колективні договори можуть укладатися фізичною особою, яка використовує найману працю (раніше така можливість існувала лише у юридичних осіб). На роботодавця покладається обов’язок ознайомлювати працівників з текстом угоди, повідомляти про внесення змін до документу. Винні в ненаданні працівнику інформації про деталі колективного договору чи нові поправки, караються штрафом і несуть дисциплінарну відповідальність.

"Колективні угоди – це визначений міжнародним правом інструмент захисту працівників під час виконання ними робочих обов’язків. Він передбачає договір між роботодавцем та профспілковими організаціями або представниками співробітників", – коментує заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

За його словами, у документі чітко визначаються обов’язки усіх сторін, що дозволяє працівникам відстоювати свої трудові права.

Також закон урегульовує окремі питання щодо недопущення дискримінації, зокрема при прийомі на роботу.

Окремо в документі уточнюються положення законодавства щодо масового звільнення працівників для підприємств із різною чисельністю співробітників. Зазначається, що роботодавець повинен не пізніше ніж за три місяці до можливих звільнень провести консультації з цього питання з представниками профспілкових організацій.

Нагадаємо, на початку квітня власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін розіслав співробітникам листа, у якому сповістив їх про рішення звільнити більшість з 8000 персоналу.

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